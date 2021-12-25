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Başkan Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu | Video 25.12.2021 | 16:53
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Başkan Erdoğan'dan İBB'ye pankart tepkisi | Video 25.12.2021 | 16:39
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Başkan Erdoğan: "Kurun seviyesini şartlar ve imkanlar belirler" | Video 25.12.2021 | 16:39
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "bedava elektrik" tepkisi | Video 25.12.2021 | 16:39
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Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video 25.12.2021 | 15:41
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Dürüst değilsin" | Video 25.12.2021 | 15:26
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Ümit Özdağ'ın 'bilgisayar' algısı çöktü: TBMM'den yalanlama | Video 25.12.2021 | 00:36
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Aliyev, 60. yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı | Video 24.12.2021 | 23:42
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar | Video 24.12.2021 | 22:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep programını sürdürüyor. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere seslenen Erdoğan, daha sonra Gaziantep meydanında toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Be hey cahil! Elektriği bedava verme hakkına belediye başkanı sahip mi? Zaten hayatınız yalan! Seçimlerden önce 'Suyu, elektriği bedava vereceğiz' dediniz. Neyi bedava verdiler? Hiçbirisini." dedi.