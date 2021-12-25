Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "bedava elektrik" tepkisi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep programını sürdürüyor. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere seslenen Erdoğan, daha sonra Gaziantep meydanında toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Be hey cahil! Elektriği bedava verme hakkına belediye başkanı sahip mi? Zaten hayatınız yalan! Seçimlerden önce 'Suyu, elektriği bedava vereceğiz' dediniz. Neyi bedava verdiler? Hiçbirisini." dedi.