Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "O mağaradakilerden kurtul, durumun iyi değil"

Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aliya İzzetbegovic'in karargahına, 'Mağara' diyen Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü, "Bay Kemal, Sen mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun." dedi. Erdoğan, dünyanın körfez sermayesinin peşinde olduğunu hatırlattı, Kılıçdaroğlu'nun bu sermayenin girişini engellemeye çalışmasını eleştirdi, "Bu siyaset değil, ihanettir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, terör örgütlerine kol kanat geren İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha resti çekti, "Boşuna yorulmayın" dedi.