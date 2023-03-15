Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Böyle birinin derdi ne ülkedir ne millettir" | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine sel felaketini yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Başkan Erdoğan, "Afet üstüne afet yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Felakette hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bakanlarımız koordinasyonu sağlıyor. Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullandı. Yaşanan bu felaketler üzerinden seçim kampanyasını başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan, "Deprem yıkıntıları önünde başlattığı siyasi arsızlığı, utanmazlığı bir tarafa bıraktık diyelim.Yarısı yalan yarısı yanlış bir konuşma depremde evi yıkılan hangi vatandaşımızın sorunlarına çözüm getirir? Böyle birisinin derdi ne ülkedir, ne milletir, ne de depremzedelerdir." dedi.