Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Dürüst değilsin" | Video

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Merkez Bankası sana brifing veriyor, gizlilik ruhu olan bu kurumun sana verdiği bilgileri medyayla paylaşıyorsun. Sende bir defa bu noktada haysiyet yok. Dürüst değilsin, siyasi ahlaktan yoksunsun." dedi.