Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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