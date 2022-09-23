Video Haber Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali açıklaması: "Onların derdi bizi niye gersin?" | Video
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali açıklaması:

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali açıklaması: "Onların derdi bizi niye gersin?" | Video

23.09.2022 | 14:37

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Erdoğan, "O bizim derdimiz değil. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Şu ana kadar Cumhur ittifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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