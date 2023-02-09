Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde incelemelerine devam ediyor. Kilis'e gelen Başkan Erdoğan burada Devlet Hastanesi'ndeki depremzedeleri ziyaret etti. Erdoğan depremzedelerin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.