Video Haber Başkan Erdoğan'dan küçük Melisa'yı mutlu eden hediye | Video

Başkan Erdoğan'dan küçük Melisa'yı mutlu eden hediye | Video

Başkan Erdoğan'dan küçük Melisa'yı mutlu eden hediye | Video
02.05.2021 | 00:38

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Başkan Erdoğan, yanına gelen küçük bir kız çocuğuna da oyuncak hediye etti.

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