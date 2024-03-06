Başkan Erdoğan'dan Malatya mitinginde önemli açıklamalar | Video
AK Parti yerel seçimlere hazırlık kapsamındaki mitinglerine devam ediyor. Başkan Erdoğan Malatya'da düzenlenen mitingde coşkulu kalabalığa hitap etti. "Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir." diyen Başkan Erdoğan, "Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya'nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağından şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.
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