Başkan Erdoğan'dan Malatya'da 28 Mayıs mesajı: "Rehavete kapılmadan 5 günü dolu dolu geçireceğiz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kentte halka hitap etti. 28 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Rehavete kapılmayın. Şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Pazar günü akşamı yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.
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