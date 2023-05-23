Başkan Erdoğan'dan Malatya'da 28 Mayıs mesajı: "Rehavete kapılmadan 5 günü dolu dolu geçireceğiz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kentte halka hitap etti. 28 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Rehavete kapılmayın. Şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Pazar günü akşamı yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.