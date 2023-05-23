Video Haber Başkan Erdoğan'dan Malatya'da 28 Mayıs mesajı: "Rehavete kapılmadan 5 günü dolu dolu geçireceğiz" | Video
Başkan Erdoğan'dan Malatya'da 28 Mayıs mesajı:

Başkan Erdoğan'dan Malatya'da 28 Mayıs mesajı: "Rehavete kapılmadan 5 günü dolu dolu geçireceğiz" | Video

23.05.2023 | 16:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kentte halka hitap etti. 28 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Rehavete kapılmayın. Şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Pazar günü akşamı yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

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