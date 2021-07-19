Video Haber Başkan Erdoğan'dan maske ve aşı çağrısı "Taviz vermeyelim" | Video

Başkan Erdoğan'dan maske ve aşı çağrısı "Taviz vermeyelim" | Video

Başkan Erdoğan'dan maske ve aşı çağrısı
19.07.2021 | 14:07

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Kıbrıs Barış hareketinin yıldönümü nedeniyle KKTC'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Havalimanında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri ile ilgili olarak "Maske mesafe ve temizlik kuralı devam etmeli. Toplu bulunduğumuz ortamlarda mesafeye, bu temizlik kuralına dikkat etmemiz gerekiyor. Aşı konusu zaten açık. Olmayanlar mutlaka yaptırmalı. Kendi aşımızı da üretmek suretiyle ihtiyaç sorunumuz olmayacak şekilde çözmüş olacağız. Sağdan soldan yapılan olumsuz propagandalara kulak asmadan aşımızı yaptıralım." çağrısında bulundu.

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