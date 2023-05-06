Başkan Erdoğan'dan Mersin'de '14 Mayıs' mesajı: Ülkeyi teröristlere bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'deki mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerin bir 'Varlık seçimi' olduğuna vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Bu seçimde ülkeyi teröristlere bırakmayacağız. Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa, bizim de milletimiz var" ifadelerini kullandı.