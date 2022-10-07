Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: "Kendimi onun seviyesine düşürür müyüm?" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorunlarını cevaplayan Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan; "Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam, Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kendimi o seviyeye düşürür müyüm?" ifadelerini kullandı.