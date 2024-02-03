Başkan Erdoğan'dan muhalefete deprem konusunda çağrı: İnsaflı ve sorumlu davranın

Son dakika haberi... Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Devletin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, deprem konusunda ilkeli siyaset izlemeyen muhalefete de çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'deki muhalefeti deprem konusunda polemik yapmak yerine, vicdanlı, insaflı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.