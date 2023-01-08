Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: "Akıllarınca operasyon çekiyorlar" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Volkswagen Arena'da düzenlenen ÜniAK FEST Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. "Son dönemde birileri kuşakları harflerle etiketleyip bizim gençlerle aramızı açmak istiyorlar." diyerek muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kötü kurgulanmış birtakım görüntüler, sokak röportajları üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. Gençler burada, gençler karşımda burada..." ifadelerini kullandı. AK Parti'nin gençlerin partisi olarak kurulduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Sevgili gençler işte buradan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle aramıza hiç kimse giremeyecek."