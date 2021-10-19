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03:20
Hasan Basri Yalçın | CHP’de iki aday var 19.10.2021 | 11:41
05:20
Yavuz Donat | Meslek lisesi... Memleket meselesi 19.10.2021 | 11:39
45:09
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu | Video 19.10.2021 | 11:28
01:55
03:16
Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı | Video 19.10.2021 | 10:51
04:52
Başkan Erdoğan'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı 19.10.2021 | 10:29
04:24
Mahmut Övür | Aziz Nesin’den ‘Faşist CHP’ yorumu 19.10.2021 | 10:17
02:49
Mehmet Barlas | Farklı sistemler 19.10.2021 | 10:16
09:37
03:44
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Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:56
01:19
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45
00:54
Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı: 6 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2021 | 00:38
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Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi | Video 18.10.2021 | 21:23
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Haşmet Babaoğlu | Harcanan enerjiye yazık! 18.10.2021 | 17:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı video mesajla tüm muhtarların 'Muhtarlar Günü'nü kutladı