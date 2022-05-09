Başkan Erdoğan'dan mülteci mesajı: "Savaştan kaçıp gelen kardeşlerimizi asla kovmayacağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde mültecilere yönelik söylem ve paylaşımlara da değinen Başkan Erdoğan, "Savaştan kaçıp gelen kardeşlerimizi asla kovmayacağız, Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal." ifadelerini kullandı.