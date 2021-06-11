Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi ve ABD mesajı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, NATO zirvesiyle ilgili mesajlar verdi. Erdoğan, "NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak ne yaptık, neler yapacağız bu gündeme gelecek. Türkiye, ABD arasındaki ilişkileri Biden ile ele alacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, NATO zirvesiyle ilgili mesajlar verdi. Erdoğan, "NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak ne yaptık, neler yapacağız bu gündeme gelecek. Türkiye, ABD arasındaki ilişkileri Biden ile ele alacağız." dedi.