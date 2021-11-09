Başkan Erdoğan'dan nükleer enerji çıkışı: Karşı çıkmak ihanet değil ise gaflettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Her ne kadar çevrecilik adı altında sokakları yakıp yıkanlar bu adımımızı eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın demek ihanet değil ise gaflettir." dedi. Erdoğan, enerji arama faaliyetlerinde Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu dönemde kurulan filonun kritik öneme sahip olduğunu belirtti, "Sahip olduğumuz file ile 14 derin sondaj kuyusu yaptık. Sismik araştırmalarımızı 6-7 katına çıkardık. Karalama kampanyalarına rağmen yürütülen çalışmalarla tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini yaptık. Türkiye artık enerjide başka bir lige yükselmiştir." diye konuştu.