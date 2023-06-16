Başkan Erdoğan’dan öğrencilere karne sürprizi | Video
Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 19 milyon öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen karne törenine katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı.
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