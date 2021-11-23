Video Haber Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık | Video
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık | Video

Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık | Video

23.11.2021 | 21:03

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programına katıldı. Burada kürsüye çıkan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kürsüden binlerce öğretmene müjde veren Başkan Erdoğan, "Öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar sağlıyoruz. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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