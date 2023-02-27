Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'daki incelemelerin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçerek açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte vatandaşları ziyaret etti | Video 27.02.2023 | 18:05
05:09
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli depremzedelerle bir araya geldi | Video 27.02.2023 | 17:49
05:30
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 27.02.2023 | 17:44
11:44
00:53
04:56
Bakan Kurum, Adıyaman'da geçici barınma alanlarını inceledi | Video 27.02.2023 | 15:46
20:49
Başkan Erdoğan Adıyaman'da konuştu "Kimse mağdur edilmeyecek" | Video 27.02.2023 | 15:31
02:54
Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız" | Video 27.02.2023 | 15:30
04:21
00:37
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman'da | Video 27.02.2023 | 14:05
00:38
05:02
Bakan Akar’dan Hatay'ın Defne ve Kumlu ilçelerinde inceleme | Video 27.02.2023 | 12:25
35:17
00:59
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem | Video 27.02.2023 | 12:25
00:58
SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! | Video 27.02.2023 | 12:16
01:23
11:39
Bakan Soylu: "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" | Video 27.02.2023 | 08:27
00:18
Niğde'de feci kaza: 1 kişi öldü | Video 27.02.2023 | 01:14
03:50
Londra’da Türk toplumundan depremzedeler için yardım kampanyası | Video 26.02.2023 | 22:43