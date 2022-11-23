Video Haber Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı "Bu daha başlangıç" | Video
Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı

Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı "Bu daha başlangıç" | Video

23.11.2022 | 13:22

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Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Düzce'de bazı binalarda hasar olduğunu ancak vahim bir durum yaşanmadığını ifade etti. Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının bardağı taşıran son damla olduğuna dikkat çekti, "Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. " dedi.

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