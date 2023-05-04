Başkan Erdoğan'dan Ordu'da önemli açıklamalar | Video
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün Giresun mitinginin ardından Ordu'da coşkulu kalabalığa hitap etti. 7'li koalisyonu sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Kandil'e dönüp, Selo'sundan, Apo'suna hapisteki tüm teröristleri çıkartacağız diyorlar. Bu Selo 51 vatandaşımızın ölümüne sebep olan kişi. Bunu hapisten çıkaracaklarmış.Bay Bay Kemal bunu taahhüdünü veriyor.Söylesene Bay Bay Kemal, Meclis'te HDP ile neler görüştün, neler konuştun? Söyle… Söyleyemez…" ifadelerini kullandı.
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