Video Haber Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi | Video

Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi | Video

Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi | Video
13.05.2021 | 18:33

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Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

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