Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi | Video
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Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi | Video 13.05.2021 | 18:33
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İngiltere’de normalleşmede 3. kademe! Tüm detaylar A Haber’de… | Video 13.05.2021 | 17:56
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak" 13.05.2021 | 16:40
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TRT Arabi muhabiri İsrail'in saldırısına canlı yayında yakalandı | Video 13.05.2021 | 11:37
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İzmir'de yardımlar reklam malzemesi yapıldı | Video 13.05.2021 | 11:10
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Milli Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar bayram namazını Şırnak'ta kıldı 13.05.2021 | 09:38
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İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı | Video 12.05.2021 | 22:43
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.