Video Haber Başkan Erdoğan'dan 'petrol keşfi' paylaşımı: "Yaptığımız hamlelerle kirli tezgahları bozuyoruz" | Video
Başkan Erdoğan'dan 'petrol keşfi' paylaşımı:

Başkan Erdoğan'dan 'petrol keşfi' paylaşımı: "Yaptığımız hamlelerle kirli tezgahları bozuyoruz" | Video

03.05.2023 | 10:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Gabar'da keşfedilen petrol rezervine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor." diyen Başkan Erdoğan, "Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgâhı bozuyoruz. Terör örgütlerinin başını sınırlarımız içinde ve ötesinde ezerek, milletimizin ayağına vurulan zincirleri de kırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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