Video Haber Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin açıklama: Başarılı bir şekilde sona erdi | Video
Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin açıklama: Başarılı bir şekilde sona erdi | Video

Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin açıklama: Başarılı bir şekilde sona erdi | Video

28.09.2022 | 23:33

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, CHP'nin Mersin'deki teröristi 'gazeteci' olarak nitelendirdiği rapora tepki göstererek, "Türkiye'ye kara çalmak için hazırladıkları uydurma raporda savundukları, bu teröristler. CHP bir mili güvenlik sorunudur." dedi. Başkan Erdoğan, asgari ücret, EYT, sosyal konut projesi gibi birçok başlıkta da önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

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