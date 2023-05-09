Başkan Erdoğan'dan "Sağlığın yüzyılı" paylaşımı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık. Sağlığın yüzyılı, Türkiye Yüzyılı" notuyla bir video paylaştı.