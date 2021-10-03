Video Haber Başkan Erdoğan'dan "Sağlık için spor" paylaşımı. İşte Başkan Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlar | Video
Başkan Erdoğan'dan

Başkan Erdoğan'dan "Sağlık için spor" paylaşımı. İşte Başkan Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlar | Video

03.10.2021 | 11:11

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basketbol oynadığı anlara ilişkin bir video paylaştı. Başkan Erdoğan, paylaşımında "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." açıklamasında bulundu.

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