Başkan Erdoğan'dan "Sağlık için spor" paylaşımı. İşte Başkan Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlar | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basketbol oynadığı anlara ilişkin bir video paylaştı. Başkan Erdoğan, paylaşımında "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." açıklamasında bulundu.