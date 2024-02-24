Başkan Erdoğan'dan Sakarya mitinginde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında düzenlenen Sakarya mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Muhalefetin içindeki kavgaya değinen Başkan Erdoğan, "Ülkenin 2. büyük partisi işi gücü bırakmış, kendi içerisinde saç saça baş başa kavga ediyor. Yaptıkları kongrenin üzerindeki şaibeleri, aday belirlemedeki vahim iddialar izledi. Kıyamet kopsa umurlarında değil." ifadelerini kullandı.