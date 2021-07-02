Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki programını sürdürüyor. Erdoğan, tank palet fabrikası incelemesinin ardından toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, törende vatandaşlara seslendi. Erdoğan, 'Şimdi bir müjde veriyorum' diyerek Sakarya'ya yapılacak 1000 yataklı şehir hastanesinin kısa sürede hayata geçirileceğini bildirdi. Erdoğan, yerli aşının da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.