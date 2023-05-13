Başkan Erdoğan’dan Sancaktepe’de önemli açıklamalar: "Ülkemizi böldürtmeyeceğiz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi İstanbul'un ilçelerini gezerek mitinglerini gerçekleştiriyor. Erdoğan, Ümraniye'nin ardından Sancaktepe'de vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK ile yol yürüdüğü gerekçesi ile tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay Bay Kemal, Diyarbakır Anneleri'ni kaç kere ziyaret ettin? Onların yavrularını dağa kaçıranlarla utanmadan seçime giriyorsun. Kandil'in desteği ile seçime giriyorsun, bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksin!" dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'deki terör örgütünün sözde yöneticilerine ne söz verdiğini de sordu, bir gün bunların da ortaya çıkacağını ifade etti.