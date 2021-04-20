Başkan Erdoğan'dan seçimi kazanan Başbakan Boyko Borisov'a tebrik telefonu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Boyko Borisov'a tebriklerini iletti.