Video Haber Başkan Erdoğan'dan sel bölgesinde önemli açıklamalar. 3 şehir, afet bölgesi ilan edildi | Video

Başkan Erdoğan'dan sel bölgesinde önemli açıklamalar. 3 şehir, afet bölgesi ilan edildi | Video

Başkan Erdoğan'dan sel bölgesinde önemli açıklamalar. 3 şehir, afet bölgesi ilan edildi | Video
13.08.2021 | 14:30

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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada otobüsten vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan "Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız." dedi. Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "19 helikopter, 1 İHA bölgede hizmet veriyor." bilgisini verdi. Selden etkilenen 3 il afet bölgesi ilan edildi.

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