Başkan Erdoğan'dan Sultangazi mitinginde önemli açıklamalar | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi İstanbul'un ilçelerini gezmeye devam ediyor. Erdoğan ilk olarak Sultangazi meydanındaki mitingde vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, Sultangazi'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin Meral Akşener'i koalisyona geri döndüren güç tarafından adaylıktan el çektirildiğini söyleyen Erdoğan, "15 Temmuz'da neler yapılmışsa yine aynı şeyler oluyor." dedi..
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