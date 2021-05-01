Video Haber Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret | Video

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret | Video

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret | Video
01.05.2021 | 23:16

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programının ardından Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş'in evine ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan sürpriz ziyaretin ardından mahalleli ile bir araya geldi.

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