Video Haber Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik | Video
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik | Video

Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik | Video

22.04.2022 | 01:37

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı tebrik etti.

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