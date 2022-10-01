Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: "PKK'yı felç ettik, bu hainlerin son çırpınışları!" | Video
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6. Yasama Yılı açılış konuşmasında terör örgütleri ile mücadele konusuna değinen Başkan Erdoğan; "Yaptığımız operasyonlar, aldığımız tedbirler, izlediğimiz çok yönlü diplomasiyle terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirirken, sınırlarımız dışında da adeta felç ederek yeni bir güvenlik ve huzur iklimi oluşturduk. Bu gerçeği, elini vicdanına koyan hiç kimse inkar edemez. Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, inşallah bu hainlerin son çırpınışlarıdır. Güvenlik güçlerimizle, askerimizle ve istihbarat teşkilatımızla, teröristlerin her an ensesindeyiz" ifadelerine yer verdi.