Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için tarihi mesajlar: "Her an müjdeleri alabilirsiniz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye adımlarıyla ilgili tarihi mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız. Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Her an müjdeleri alabilir ve
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