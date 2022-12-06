Başkan Erdoğan'dan TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında: Terörist dostlarınıza söyleyin Türkiye artık onlar için bereketli bir yer değil. Türkiye'ye girdikleri an burada boğulacak. Kobani bitti... İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız." ifadelerini kullandı.