Başkan Erdoğan’dan TOGG paylaşımı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullandığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından “İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı... İşte Türkiye Yüzyılı” notuyla paylaştı.
Sosyal medya hesabından banttan indirilen ilk Togg'u kullandığı anları paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı... İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın paylaştığı görüntüde kullandığı araçta bulunan Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş'ın araç hakkında bilgiler verdiği görüldü.
Aracın sağ koltuğunda Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan otururken çift, yolculuğu Türk sanat müziği eserleriyle sürdürdü. Başkan Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine kullandığı banttan indirilen ilk araç ile gelmişti.