Başkan Erdoğan'dan Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Türksat 5A 8 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı. Dört ay süren yolculuk ve test aşamasının ardından artık hizmete alınıyor. Başkan Erdoğan sözlerine 'Yaklaşık 4 yıllık emeğin bir ürünü olan uydumuzda emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.