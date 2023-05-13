Başkan Erdoğan'dan Ümraniye'de önemli açıklamalar: "Bu işi ilk turda bitireceğiz" | Video
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimine artık 1 gün kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son günde mitinglerine İstanbul'da devam ediyor. Başkan Erdoğan ilk olarak Ümraniye'de coşkulu kalabalığa hitap etti. "Bu işi ilk turda bitireceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Biz bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle koalisyon masasını da yıkıp geçeriz, terör ve tefeci tezgahını da ezip geçeriz." ifadelerini kullandı.
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