Video Haber Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine kredi ve burs müjdesi | Video
Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine kredi ve burs müjdesi | Video

Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine kredi ve burs müjdesi | Video

20.12.2021 | 20:41

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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok önemli konunun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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