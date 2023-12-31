Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: "Yürüyüşümüzün önüne kimse geçemeyecek" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında önemli mesajlar verdi. "İstiklalimizden ve istikbalimizden taviz vermedik için kimse kutlu yürüyüşümüzün önüne geçemeyecektir." diyen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin asıl çıkışını 2024 yılında yapacağını ifade etti. Yeni yıl mesajında, bölgesel konulara da değinen Erdoğan, "Bölgemizdeki barış çabalarını neticeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Dostlarımızla ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Dünyayı daha iyi, daha adil, daha müreffeh bir geleceğe hazırlamaya dönük her çabaya destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.