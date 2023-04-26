Video Haber Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim

Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim

26.04.2023 | 11:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisi sebebiyle geçirdiği küçük rahatsızlığın ardından bugün doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini ve Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın iştirak edeceğini açıkladı.

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