Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisi sebebiyle geçirdiği küçük rahatsızlığın ardından bugün doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini ve Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın iştirak edeceğini açıkladı.
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