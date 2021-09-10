Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle buluşmasında yıllar önce annesine ve tüm annelere hitaben okuduğu, Erdem Bayazıt’ın ‘Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair’ adlı şiirini duyunca gözyaşlarını tutamadı.