Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle buluşmasında yıllar önce annesine ve tüm annelere hitaben okuduğu, Erdem Bayazıt’ın ‘Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair’ adlı şiirini duyunca gözyaşlarını tutamadı.