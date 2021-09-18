Video Haber Başkan Erdoğan'ı gülümseten soru | Video

Başkan Erdoğan'ı gülümseten soru | Video

Başkan Erdoğan'ı gülümseten soru | Video
18.09.2021 | 22:38

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Başkan Erdoğan'ın dün Mersin ziyareti sonrasında 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nın görüntüleri paylaşıldı. Program sırasında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gencin Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile ilgili söylediği "Şimdi şiir gibi bir yaşamımız var, oğlum inşallah bunu annesine aktarıyor." sözlerini hatırlatarak, programa katılan Bilal Erdoğan'a, "Bu samimi muhabbeti annenize aktardınız mı?" diye sordu. Soruyu tebessüm ederek yanıtlayan Bilal Erdoğan, "Aktardım efendim. Çok müspet buldu, iyi oldu." cevabını verdi. Başkan Erdoğan da gülerek, "Aktardığına ben de şahidim. Çünkü o akşam havalar gayet iyiydi." dedi.

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