Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:59
Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Tokat havalimanına yoğun ilgi | Video 28.03.2022 | 13:14
00:31
İğneada açıklarında bulunan mayın böyle görüntülendi | Video 28.03.2022 | 12:38
00:43
Ekrem İmamoğlu'nun balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi | Video 28.03.2022 | 10:45
04:08
02:33
01:45
03:33
04:25
Mahmut Övür | Yeni yasa ve CHP'de kurultay korkusu 26.03.2022 | 17:04
03:14
06:12
03:59
Salih Tuna | Sıkıntı büyük 26.03.2022 | 15:45
04:25
Melih Altınok | Allah Allah kim soktu dünyayı bu hale? 26.03.2022 | 14:54
01:31
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı 26.03.2022 | 13:44
06:48
01:50
03:29
45:11
21:55
00:23
05:13
Burhanettin Duran | Olağanüstü NATO Zirvesi’nin ardından 25.03.2022 | 16:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Martta açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
TÜRKİYE'NİN 57. HAVALİMANI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Türkiye'nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı. İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi sisli ve elverişsiz hava şartlarında Tokat Havalimanında da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. 1987 yılında inşa ettirilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017 yılında uçak seferlerine kapatılmıştı. Eski Havalimanında eğitim, sağlık, vıp, askeri uçuşlara hizmet verildi.