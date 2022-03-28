Video Haber Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Tokat havalimanına yoğun ilgi | Video
Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Tokat havalimanına yoğun ilgi | Video

Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Tokat havalimanına yoğun ilgi | Video

28.03.2022 | 13:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Tokat havalimanına yoğun ilgi | Video 04:59
Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Tokat havalimanına yoğun ilgi | Video 28.03.2022 | 13:14
İğneada açıklarında bulunan mayın böyle görüntülendi | Video 00:31
İğneada açıklarında bulunan mayın böyle görüntülendi | Video 28.03.2022 | 12:38
Ekrem İmamoğlu’nun balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi | Video 00:43
Ekrem İmamoğlu'nun balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi | Video 28.03.2022 | 10:45
Son Dakika: Karadeniz’de ikinci mayın alarmı! İğneada’da tespit edildi… | Video 04:08
Son Dakika: Karadeniz’de ikinci mayın alarmı! İğneada’da tespit edildi… | Video 28.03.2022 | 10:44
SON DAKİKA! Hrant Dink cinayeti firarisi Ahmet İskender, Kırgızistan’da yakalandı | Video 02:33
SON DAKİKA! Hrant Dink cinayeti firarisi Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalandı | Video 27.03.2022 | 16:25
Bakan Akar, Katar’da Mehmetçik’le bir araya geldi: TSK tarihin en yoğun günlerini yaşıyor | Video 01:45
Bakan Akar, Katar'da Mehmetçik'le bir araya geldi: "TSK tarihin en yoğun günlerini yaşıyor" | Video 27.03.2022 | 11:16
Son Dakika: Karadeniz girişindeki mayın imha edildi! İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı | Video 03:33
Son Dakika: Karadeniz girişindeki mayın imha edildi! İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı | Video 26.03.2022 | 17:12
Mahmut Övür | Yeni yasa ve CHP’de kurultay korkusu 04:25
Mahmut Övür | Yeni yasa ve CHP'de kurultay korkusu 26.03.2022 | 17:04
Hilal Kaplan | Türkiye bölgesel güvenliğin temini için vazgeçilmez bir müttefiktir 03:14
Hilal Kaplan | Türkiye bölgesel güvenliğin temini için vazgeçilmez bir müttefiktir 26.03.2022 | 16:50
Burhanettin Duran | Türkiye-Batı İlişkilerinde Yaşanan Dönüşüm Nasıl Yönetilmeli? 06:12
Burhanettin Duran | Türkiye-Batı İlişkilerinde Yaşanan Dönüşüm Nasıl Yönetilmeli? 26.03.2022 | 16:43
Salih Tuna | Sıkıntı büyük 03:59
Salih Tuna | Sıkıntı büyük 26.03.2022 | 15:45
Melih Altınok | Allah Allah kim soktu dünyayı bu hale? 04:25
Melih Altınok | Allah Allah kim soktu dünyayı bu hale? 26.03.2022 | 14:54
İstanbul Boğazı’nda mayın alarmı! Çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı 01:31
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı 26.03.2022 | 13:44
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı’ndan mayın nasıl imha edilecek? SAS Komandoları... MSB’den açıklama! 06:48
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndan mayın nasıl imha edilecek? SAS Komandoları... MSB'den açıklama! 26.03.2022 | 14:03
Son Dakika: İstanbul Boğazı girişinde panik! Mayın görüldüğü iddia edildi | Video 01:50
Son Dakika: İstanbul Boğazı girişinde panik! Mayın görüldüğü iddia edildi | Video 26.03.2022 | 12:38
Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır! | Video 03:29
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: "Senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır!" | Video 26.03.2022 | 12:34
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Belediye Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar | Video 45:11
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Belediye Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar | Video 26.03.2022 | 12:11
Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar SABAH TV’ye konuştu: Durmadan çalışmaya devam 21:55
Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar SABAH TV’ye konuştu: Durmadan çalışmaya devam 26.03.2022 | 09:03
Ukrayna - Rusya savaşından yeni şok görüntüler! Rus askerinin cansız bedenleri... 00:23
Ukrayna - Rusya savaşından yeni şok görüntüler! Rus askerinin cansız bedenleri... 26.03.2022 | 09:17
Burhanettin Duran | Olağanüstü NATO Zirvesi’nin ardından 05:13
Burhanettin Duran | Olağanüstü NATO Zirvesi’nin ardından 25.03.2022 | 16:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Martta açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tokat'a 5 yıl aradan sonra uçak seferlerinin başlaması ile birlikte uçak biletleri günler öncesinden talep görmeye başladı. İstanbul Havalimanından kalkış yapan TK- 2583 sefer sayılı yolcu uçağı 132 yolcusu ile Tokat Havalimanına iniş yaptı. Uçak Tokat'tan İstanbul'a ful dolu olarak 132 yolcusu ile havalandı. Türkiye'nin 57. Havalimanına uçakla seyahat yapmak imkanına kavuşan vatandaşlar sevinç yaşadı. 89 yaşındaki Hasan Cemal Sorut, kısa sürede uçakla rahat bir seyahat yapma imkanına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "İstanbul'a gitmek istiyordum ama yaşlılık nedeni ile kara yolu ile gidemiyordum. Oğlum ve gelinimle birlikte kolaylıkla İstanbul'a gideceğiz. Rabbim yapandan da yaptırandan da hükümetimizden de razı olsun" dedi. Yolcu otobüsü ile 12 saatte İstanbul'a gidip gelen vatandaşlar uçakla yaklaşık 1 saat 20 dakika seyahat etme imkanına kavuştu.

TÜRKİYE'NİN 57. HAVALİMANI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Türkiye'nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı. İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi sisli ve elverişsiz hava şartlarında Tokat Havalimanında da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. 1987 yılında inşa ettirilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017 yılında uçak seferlerine kapatılmıştı. Eski Havalimanında eğitim, sağlık, vıp, askeri uçuşlara hizmet verildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA