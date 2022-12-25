Başkan Erdoğan'ın bu sözleri yeniden gündem oldu "Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı sizi de ısıracak" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
02:43
Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere "Sıfır Atık" çağrısı | Video 25.12.2022 | 13:46
00:10
Suudi Arabistan'da büfeye dalan araç alev aldı | Video 24.12.2022 | 22:49
00:33
00:59
CHP’li büyükşehir belediyelerin toplantısında gerginlik | Video 24.12.2022 | 16:28
03:17
Melih Altınok | Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor bu Kemal Bey 24.12.2022 | 16:37
03:11
Mehmet Barlas | Afganistan'da kızlara eğitim yasağı ve Türkiye'nin görevi 24.12.2022 | 16:32
59:56
00:19
22:11
03:07
10:12
01:02
Meksika’da süpermarkette silahlı soygun | Video 23.12.2022 | 23:24
00:35
Paris karıştı! PKK sempatizanları Fransız polisiyle çatıştı | Video 23.12.2022 | 23:16
00:38
Paris karıştı! PKK sempatizanları Fransız polisiyle çatıştı | Video 23.12.2022 | 23:15
01:05
00:09
00:49
Yaşlı çifti 750 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı | Video 23.12.2022 | 20:39
00:12
Tarsus’ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video 23.12.2022 | 20:31
03:13
Mehmet Barlas | Asgari ücrette rekor artış 23.12.2022 | 14:20
Fransa’da terör örgütü PKK’nın başlattığı gösteri ve saldırılarla sokaklar savaş alanına dönerken, Başkan Erdoğan’ın 2019’daki sözleri yeniden gündeme geldi.